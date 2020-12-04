"Украинцы всегда играли в футбол лучше россиян": бывший полузащитник разжег скандал

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко разжег ожесточенный спор на просторах Интернета, когда сравнил уровень игроков на родине и в России по итогам еврокубковой недели. Вчера в пятом туре Лиги Европы "Заря" обыграла "Лестер" 1:0, а в Лиге чемпионов "Шахтер" разобрался с "Реалом" – 2:0, а "Динамо" уступило "Ювентусу" – 0:2.

"Духом Лобановского уже давным-давно не пахнет, но в целом украинцы играли в футбол всегда лучше", — написал 41-летний Калиниченко в своем Twitter.

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Максим Калиниченко / Фото: Twitter

В ответ на такое утверждение один из читателей попросил Калиниченко объяснить его точку зрения: "А можно на цифрах доказать? Просто по факту российский футбол за постсоветское время уверенно лучше по результатам, чем украинский. А так, это просто болтовня".

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"А российский футбол лучше за счет российских футболистов? Ну и результаты какие, интересно? Цифры могу: сколько "Золотых мячей" у российских футболистов? Смотри не устань считать… Ну а в целом это мое достаточно субъективное мнение. Мериться величием – это не ко мне", — ответил Калиниченко.

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Однако вскоре после публикации бывший футболист удалил свой скандальный пост. Напомним, что на протяжении карьеры Калиниченко выступал за "Днепр" и московский "Спартак". Был участником финальной части чемпионата мира-2006 в составе сборной Украины. Сейчас Максим работает в тренерском штабе московского клуба "Родина", выступающего в ПФЛ.

Смотрите, как "Динамо" уступило "Ювентусу"

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