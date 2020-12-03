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Месси, Гризманн и остальные игроки "Барселоны" не получат зарплату за январь

3 декабря, 17:12

Елена Павлова Елена Павлова

Ситуацию в каталонском клубе может изменить новый президент

Исполняющий обязанности президента "Барселоны" Карлес Тускетс рассказал о плачевном финансовом состоянии испанского клуба. Напомним, что вчера в Лиге чемпионов каталонцы разгромили "Ференцварош" 3:0.

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Несколько дней назад "Барселона" объявила, что договорилась с футболистами о еще одном снижении зарплат. Благодаря этому испанский гранд сможет сэкономить 122 млн евро.

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Антуан Гризманн, Рональд Куман и Лионель Месси

Антуан Гризманн, Рональд Куман и Лионель Месси / Фото: Reuters

"Мы в такой ситуации, что не можем выплатить деньги за январь. Но новый президент может это изменить. Мы являемся консультативным органом и не имеем полномочий для принятия решений. Я не был рад увеличению долга и зарплатной ведомости, но никто не мог предсказать появление коронавируса. Игроки не получат зарплату в январе. Она была отложена в том же порядке, что и другие выплаты. Например, бонусы за победы в турнирах", – цитирует Тускетса Marca.

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Ранее мы сообщали, что бывший тренер "Барселоны" подал в суд на каталонцев и выбивает обещанные деньги.

Смотрите, как "Барселона" играла против "Ференцвароша"

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