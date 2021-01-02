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Украинцу в "Реале" снижают зарплату. Пострадал не только Лунин

2 января, 14:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Даже "королевский" клуб пострадал из-за пандемии коронавируса

Мадридский "Реал" провел со своими игроками переговоры о снижении зарплаты. Пандемия коронавируса не могла не зацепить футбол, ведь матчи нынче играют в основном без зрителей, которые в Европы приносят клубам значительную часть доходов. Некоторые команды пошли на уступки работодателям еще весной, но многие гранды держались. Но вот не устоял и "Реал".

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Об этом сообщило авторитетное испанское издание Marca.

Правда, сокращение выплат будет всего лишь на 10%. Для солидных доходов футболистов "галактикос" оно не должно играть большую роль, так что шум никто из игроков не поднимал. Среди "пострадавших" оказался и украинский вратарь Андрей Лунин, который все еще ждет свой шанс сыграть в официальном матче. Пока же Лунин установил рекорд "Реала", не выходя на поле.

Также мадридский гранд отказался от приобретения игроков в зимнее межсезонье, чтобы не разбрасываться деньгами в непростое время. Нынче подопечные Зинедина Зидана занимают второе место в чемпионате Испании, отставая от "Атлетико" на два очка, сыграв на два матча больше. Сегодня "Реал" принимает середняков из "Сельты".

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Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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снижение зарплаты футбол Реал Мадрид Андрей Лунин
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