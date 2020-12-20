13,5 миллионов в год! У Свята будет самая большая зарплата в украинском спорте

Михайлюк может получить контракт на 53,76 млн долларов в течение четырех лет

Клуб НБА "Детройт Пистонс" заинтересован в продлении контракта с украинским атакующим защитником Святославом Михайлюком. По информации Hoopshype, это обоюдное желание. И доход нашего баскетболиста существенно вырастет. Ранее мы писали, что украинский защитник НБА остается в Городе моторов с зарплатой в 1,6 млн.

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Михайлюк, который проводит в сильнейшей лиге мира третий сезон, может получить продление контракта с максимальной зарплатой 53,76 млн долларов в течение четырех лет. То есть, в среднем он будет получать 13,44 млн долларов в год. Ранее "Детройт" активировал опцию на сезон-2020/2021 в контракте Михайлюка.

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

Напомним, что в НБА Святослав провел два сезона. Украинец был выбран на драфте-2018 под 47-м номером. А присоединился к "Детройту" в феврале 2019 года после обмена из "Лос-Анджелес Лейкерс". В прошлом сезоне он сыграл 56 матчей, набирая в среднем 9 очков, делая 1,9 подбора и 1,9 передачи за 22 минуты на паркете.

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Святослав — один из лучших снайперов команды, реализовывает 40,4% броска из-за дуги. Ранее Михайлюк рассказал о разном отношении к маскам в Украине и США. После приезда в Черкассы из Детройта, украинцу показалось, что в его родном городе "люди не очень знают о карантине".

Смотрите тренировку украинца Михайлюка в НБА

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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