"С этим не шутят": баскетболист НБА рассказал о разном отношении к маскам в Украине и США

После приезда в Черкассы из Детройта, Михайлюку показалось, что в его родном городе "люди не очень знают о карантине"

Украинский баскетболист клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк, недавно подписавший с "поршнями" новый контракт с годовой зарплатой в 1,6 миллиона долларов, на несколько недель приехал погостить в родные Черкассы. При этом 23-летний спортсмен рассказал о разнице, которую заметил в отношении к мерам предосторожности во время пандемии коронавируса со стороны американцев и украинцев.

"Когда карантин только начался, никого на улицах в Детройте не было. Все сидели дома. Так было около трех недель – месяца. Далее начались ослабления. Я уже через месяц начал тренироваться на улице, а через несколько месяцев, когда нам разрешили работать в залах, я восстановил полноценную работу. Сейчас много ограничений снято, но в заведения и рестораны не пускают без масок, люди ходят в масках, стараются придерживаться всех норм", – говорит атакующий защитник "Детройта" Святослав Михайлюк

"Да, я увидел разницу, когда приехал в Черкассы. Прошелся по улице, подумал, что люди не очень знают о карантине. Культурного шока не было, но, побыв несколько дней здесь, вижу, что люди не очень серьезно относятся к этому. Я считаю, что нужно придерживаться всех норм. Потому что это серьезная ситуация, с этим не шутят", – добавил Святослав Михайлюк в интервью официальному сайту клуба "Черкасские Мавпы"

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Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

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Напомним, летом коронавирус был обнаружен у другого украинского баскетболиста в НБА. Положительный тест сдал центровой "Сакраменто Кингс" Алексей Лэнь, который за океаном зарабатывает 4 255 000 долларов в год.

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Смотрите, как тренируется в НБА Святослав Михайлюк

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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