Украинский защитник НБА остается в Городе моторов с зарплатой в 1,6 миллиона

Украинский атакующий защитник НБА и клуба "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк остается в команде из Мичигана на следующий сезон. Трехкратные чемпионы лиги активировали соответствующую опцию на сезон-2020/2021 в контракте Святослава. Об этом в своем Twitter сообщил журналист Yahoo Sports Кейт Смит. Ранее шустрый украинец стал узнаваемым в США и добился уважения звезд НБА.

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Однако пока у Михайлюка негарантированный контракт. Он станет гарантированным, если до 21 ноября украинский защитник не откажется от договора. После согласия баскетболиста его зарплата в размере 1,6 млн долларов за сезон в Городе моторов станет официально утвержденной. А через год Святослав станет ограниченно свободным агентом.

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Напомним, что в НБА Святослав провел два сезона. Украинец был выбран на драфте-2018 под 47-м номером. А присоединился к "Детройту" в феврале 2019 года после обмена из "Лос-Анджелес Лейкерс". В прошлом сезоне он сыграл 56 матчей, набирая в среднем 9 очков, делая 1,9 подбора и 1,9 передачи за 22 минуты на паркете.

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Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

Ранее Михайлюк рассказал о разном отношении к маскам в Украине и США. После приезда в Черкассы из Детройта, украинцу показалось, что в его родном городе "люди не очень знают о карантине".

Смотрите тренировку украинца Михайлюка в НБА

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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