Ярмоленко рассказал, сколько бы сейчас стоил Шевченко

Играй Шева в наши дни, клубы могли бы выручить за него до 150 миллионов евро

Украинский легионер лондонского клуба "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко предположил, сколько бы мог стоить обладатель "Золотого мяча"-2004 Андрей Шевченко, играй он в наше время.

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Напомним, в 1999 году Шева перешел из "Динамо в "Милан", по данным Transfermarkt, за 23,91 млн евро. А семь лет спустя он стал игроком "Челси" уже за 43,88 млн евро. Таким образом, суммарно за него заплатили почти 68 млн евро. И по этому показателю Шевченко – номер один среди украинских футболистов.

"Сейчас уже другое время. Если бы Шевченко играл сегодня, за него бы, скорее всего, клубы получили от 100 до 150 миллионов евро, – рассказал Андрей Ярмоленко. – Во многом я хотел быть как Шевченко. Мне в карьере очень повезло, что довелось с ним играть и в "Динамо", и в национальной команде. Сейчас я с большим удовольствием работаю с ним в сборной Украины"

Ярмоленко и Шевченко. Фото официального сайта УАФ

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Интересно, что сам Ярмоленко по деньгам, заплаченным за него по ходу карьеры, занимает второе место среди украинцев – 45 миллионов евро. Кроме того, он является самым высокооплачиваемым украинским игроком на сегодня. По данным британских СМИ, годовой оклад Ярмоленко составляет 7 млн евро.

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