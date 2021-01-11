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Фото полностью голой спортсменки забанили в Instagram. Но она опубликовала его снова

11 января, 00:19

Олег Люлька Олег Люлька

Словачка Люсия Яворчекова просит фолловера, "настучавшего" на нее, удалиться из ее фолловеров

Сексапильная словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова взбесилась после того, как Instagram забанил ее новое откровенное фото – спортсменка-модель полностью голой лежит в деревянном гамаке. Снимок был сделан в одном из самых райских мест земного шара – мексиканском Тулуме.

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Администрация соцсети отправила это фото Люсии Яворчековой в спам с формулировкой: "Ваш пост противоречит правилам нашего сообщества".

"Вы это серьезно? В спам? Лол" – возмутилась словацкая велосипедистка, количество подписчиков которой насчитывает 1,9 миллиона человек

Тем не менее вскоре Люсия Яворчекова снова опубликовала в Instagram это скандальное фото, только уже с небольшой нашлепкой, закрывшей часть ее груди.

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При этом словачка отметила: "Мне пришлось испортить это произведение искусства, потому что кто-то пожаловался на него, хотя на фото ничего такого не видно".

Самый эмоциональный момент этой истории. Девушка обратилась к фолловеру, который пожаловался на ее "голое" фото: "Пожалуйста, сделайте мне одолжение и удалитесь из списка моих подписчиков".

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Люсия Яворчекова
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Люсия Яворчекова / Фото: Instagram

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Instagram WAGs Люсия Яворчекова

Источник: Сегодня|Спорт

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