"Обожаю твои ноги!" Украинская теннисистка расслабилась в купальнике в Абу-Даби

18-летняя Марта Костюк позволила себе отдохнуть после выхода в полуфинал престижного турнира в ОАЭ

Украинская теннисистка Марта Костюк позволила себе немного расслабиться после успешного выступления на турнире WTA в Абу-Даби, где она дошла до полуфинала и заработала 26 745 долларов призовых. Напомним, на пути Костюк в финал встала россиянка Кудерметова.

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18-летняя киевлянка позагорала возле своего отеля в ОАЭ. Искупаться в особо теплых лучах Марте не удалось – в Эмиратах сейчас плюс 19. Зато фигурой в купальнике Костюк в очередной раз восхитила своих фолловеров.

"Больше, чем просто ошеломительная".

"Добавила жары в Абу-Даби".

"О Марта, обожаю твои ноги! Пожалуйста, выкладывай больше таких фото!"

"Реальна ли ты?" – пишут поклонники Марты Костюк в комментариях под ее "горячей" фотографией в Instagram.

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Напомним, недавно юная украинка впервые пробилась в ТОП-100 мирового рейтинга, что позволило ей сразу попасть в основную сетку Australian Open. Соревнования в Мельбурне пройдут с 8 по 21 февраля. И Марта Костюк в маске уже вылетела на Зеленый континент.

Смотрите, как Марта Костюк упражняется с железом

Марта Костюк поднимает штангу Видео: Instagram

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