"Обожаю твои ноги!" Украинская теннисистка расслабилась в купальнике в Абу-Даби

Украинская теннисистка Марта Костюк позволила себе немного расслабиться после успешного выступления на турнире WTA в Абу-Даби, где она дошла до полуфинала и заработала 26 745 долларов призовых. Напомним, на пути Костюк в финал встала россиянка Кудерметова.
18-летняя киевлянка позагорала возле своего отеля в ОАЭ. Искупаться в особо теплых лучах Марте не удалось – в Эмиратах сейчас плюс 19. Зато фигурой в купальнике Костюк в очередной раз восхитила своих фолловеров.
- "Больше, чем просто ошеломительная".
- "Добавила жары в Абу-Даби".
- "О Марта, обожаю твои ноги! Пожалуйста, выкладывай больше таких фото!"
- "Реальна ли ты?" – пишут поклонники Марты Костюк в комментариях под ее "горячей" фотографией в Instagram.
Читайте также: Ушла из тенниса в Playboy: итальянка без комплексов выбрала журналы для мужчин
Напомним, недавно юная украинка впервые пробилась в ТОП-100 мирового рейтинга, что позволило ей сразу попасть в основную сетку Australian Open. Соревнования в Мельбурне пройдут с 8 по 21 февраля. И Марта Костюк в маске уже вылетела на Зеленый континент.
Смотрите, как Марта Костюк упражняется с железом
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк