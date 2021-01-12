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Ушла из тенниса в Playboy: итальянка без комплексов выбрала журналы для мужчин

12 января, 18:39

Елена Павлова Елена Павлова

Габриэлла Бонджованни активно рекламирует купальники и нижнее белье

Итальянская теннисистка Габриэлла Бонджованни – нечастый гость на кортах. Зато не сходит со страниц глянцевых журналов – в основном мужских. За карьеру в теннисе девушка заработала всего 526 долларов, зато снимается в рекламных роликах и имеет прибыль в Instagram. А 2021 год брюнетка без комплексов начала со съемок для Playboy.

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Габриэлле уже 29 лет, и понятно, что успешную теннисную карьеру она уже не построит. Зато вовсю использует свою внешность в рекламе различных товаров, в том числе спортивных, выходит на подиум в качестве модели купальников и нижнего белья. "Шикарная", "Потрясающая", "Вот это шоу", – восхищаются итальянкой ее фоловеры.

Ранее мы писали, что фото полностью голой спортсменки забанили в Instagram. Но она опубликовала его снова.

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