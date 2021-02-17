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Слет красоток в Бергамо. Супруга Малиновского – с женами других игроков "Аталанты"

17 февраля, 20:24

Олег Люлька Олег Люлька

Тут и бразильянка, и колумбийка. А в качестве языка общения девушки используют итальянский

Супруга украинского полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского показала, как она сдружилась с женами других футболистов итальянского клуба. Роксана выбралась пообедать в ресторане Бергамо с возлюбленной колумбийца Луиса Муриэля Паулой и второй половинкой бразильца Рафаэла Толоя Флавией, а также со своей подругой Людмилой Тебальди.

"Это мой первый ланч без Оливочки", – отметила в Instagram Роксана Малиновская, в ноябре 2019-го родившая своему мужу дочку Оливию

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"Как классно все-таки знать иностранные языки! – добавила жена Руслана Малиновского. – Все мы с девчонками такие разные, здесь и Бразилия, и Колумбия, и Украина... Все мы говорим на разных языках, а итальянский нас объединил, только на нем может говорить каждая из нас! Не зная языка, как бы мы понимали друг друга? Мораль: учение – свет"

Кстати, погода сейчас в Бергамо – не сродни украинской.

"Весна пришла!!!" – не нарадуется Роксана Малиновская

Руслан Малиновский и его жена Роксана

Руслан Малиновский и его жена Роксана / Фото: Instagram

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Ранее мы рассказывали о главной болельщице нового одноклубника Руслана Малиновского по "Аталанте" – девушка Виктора Коваленко стройная, как супруга Шевы.

Смотрите, как Малиновский забивает за "Аталанту"

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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чемпионат Италии Аталанта WAGs Роксана Малиновская

Источник: Сегодня|Спорт

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