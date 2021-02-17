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Чем это они занимаются? Сексуальный "треугольник" от пышногрудой звезды джиу-джитсу

17 февраля, 23:24

Олег Люлька Олег Люлька

Бразильянка Миди Пинхейру отрабатывает удушающий прием на своем муже

Звезда бразильского джиу-джитсу Миди Пинхейру на своем муже, Джибране Эваристо, продемонстрировала технику исполнения приема под названием "треугольник".

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Видео опубликовано в Instagram спортсменки.

Миди лежит на спине, Джибран атакует ее сверху и... Попадает в плен из ног красотки, которыми она его отключает.

Выглядит довольно сексуально.

"Треугольник" от звезд джиу-джитсу Видео: Instagram

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Отметим, что "треугольник" – это удушающий прием, когда борец захватывает шею и руку соперника ногами, блокируя кровоток по сонной артерии и доводя его до потери сознания. Этот трюк распространен в дзюдо, бразильском джиу-джитсу, боевом самбо, грэпплинге, ММА.

Около 10 процентов схваток в UFC, заканчивающихся сдачей бойца, завершаются именно "треугольником".

Смотрите больше фото Миди Пинхейру

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Добавим, что Миди и Джибран – не единственная супружеская пара в мире единоборств. Самой популярной среди них является союз Пейдж Ванзант и Остина Вандерфорда из ММА. Они стали знаменитыми во время карантина, когда чуть ли не ежедневно выкладывали в Сеть фото ню.

Пейдж Ванзант и ее муж

Пейдж Ванзант и ее муж / Фото: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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удушение джиу-джитсу WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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