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Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футбола

19 февраля, 10:01

Олег Люлька Олег Люлька

Супруга аргентинца Мауро Икарди готова дать ему все, и даже больше

Сегодня аргентинскому нападающему "ПСЖ" Мауро Икарди исполняется 28 лет. Супруга и, в одном лице, агент футболиста сексапильная Ванда Нара трогательно поздравила именинника, опубликовав фото, как Мауро уснул у нее на груди – прям как младенец.

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"Ты один их тех людей, которые заслуживают исполнения более трех желаний. Я всегда буду рядом, пытаясь дать тебе все, что могу, и даже больше", – написала у себя в Instagram Ванда Нара

Нелишне напомнить, что бюстом, на котором сладко уснул Мауро Икарди, его очаровательная супруга то и дело хвастается в соцсетях.

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А еще красотка время от времени выкладывает в Instagram свои абсолютно обнаженные фото.

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Напомним, что Ванда Нара и Мауро Икарди, который младше своей возлюбленной на семь лет, поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим "ПСЖ" у нее две дочери.

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ПСЖ Мауро Икарди WAGs Ванда Нара

Источник: Сегодня|Спорт

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