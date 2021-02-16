Секс-бомба, пережившая пять кесаревых: жена звезды "ПСЖ" разделась перед "Барселоной"

Из-за травмы сегодня в матче 1/8 ЛЧ с "Барселоной" "ПСЖ" не поможет Неймар. Зато огорчить каталонцев на "Камп Ноу" готов аргентинский нападающий парижан Мауро Икарди. Только вот как бы ни сыграл сегодня Мауро, ему вряд ли удастся переплюнуть по эффекту то, как накануне игры поразила своих фолловеров его жена – сексапильная блондинка Ванда Нара.

Реклама

"Барселона" – "ПСЖ": прогноз на суперматч

Красотка Ванда, являющаяся одновременно и агентом своего мужа, опубликовала в Instagram фото в соблазнительном нижнем белье розового цвета.

"Mamma Mia!" – восхищаются формами Ванды ее подписчики

"Тело каждой женщины переживает свою революцию. Мое тело пережило 5 беременностей, 5 кесаревых сечений, и хотя я могла себе это позволить, я не прибегала к липосакции. Погодите, было еще 5 похудений. Критика не причиняет мне вреда, мы все разные, все мы особенные, кто-то полнее, кто-то стройнее. Меня отличает моя личность, а ее никаким фильтрам и хирургам не затмить", – говорит о своей естественности Ванда

Реклама

Интересно, что не так давно Ванда Нара в окружении плюшевых мишек и розовых шариков отметила день рождения – аргентинской модели и телеведущей исполнилось 34 года.

Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди, который младше возлюбленной на семь лет, поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим "ПСЖ" у нее две дочери.

Реклама

Читайте также: Голая на коне, голая – в душе. У жены звезды "ПСЖ" продолжаются "обнаженные" дни

Именно Ванда в прошлом году устроила переход мужа в "ПСЖ" после того, как его лишили капитанской повязки в "Интере".

Читайте также:

Реклама

Смотрите, как забивает Мауро Икарди

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама