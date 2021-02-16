Лига чемпионов возвращается! Прогноз на суперматч "Барселона" – "ПСЖ"

Яркое по афише противостояние команд, которые переживают не лучший период

Сегодня спустя два месяца возвращается Лига чемпионов. В первом матче 1/8 финала встречаются "Барселона" и "ПСЖ".

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"Барселона" – "ПСЖ"

Лига чемпионов, 16 февраля, вторник в 22:00, канал "Футбол 1"

Яркое по афише противостояние двух команд, которые переживают не лучший период в своей истории и в данный момент не являются лидерами своих чемпионатов. "Барселона" идет третьей, отставая от лидера на девять очков, "ПСЖ" – вторым, уступая на один балл.

В 2017-м "Барса" на "Камп Ноу" разгромила гостей из Франции (6:1) после поражения в Париже (0:4) и вышла в следующий раунд. Тогда за каталонцев выступал Неймар, теперь он принадлежит "ПСЖ", но сегодня не сыграет из-за травмы.

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Также гостям не помогут Ди Мария, Дагба, Пембеле и Бернат. У Кумана также немало кадровых потерь, в частности, он не рассчитывает на Коутиньо, Сержи Роберто, Фати, Араухо, Пике и Брейтвейта.

Суммарно "Барселона" и "ПСЖ" встречались между собой 11 раз (5 побед испанцев, 3 – французов и 3 ничьи). Парижане в Испании в поединках с разными представителями этой страны выиграли и проиграли по 12 раз, еще восемь матчей завершились ничьими.

Этот матч будет дебютом Маурисио Почеттино у руля "ПСЖ" в Лиге чемпионов, ранее он доходил до финала с "Тоттенхэмом".

ПРОГНОЗ. Цена ошибки велика, а форма обеих команд все еще не оптимальна, поэтому точно не стоит ожидать высокой результативности. Думаю, что обе команды не забьют и "тотал" меньше 2.5 голов.

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