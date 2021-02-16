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Ліга чемпіонів повертається! Прогноз на суперматч "Барселона" – "ПСЖ"

16 лютого, 09:07

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Яскраве по афіші протистояння команд, які переживають не найкращий період

Сьогодні через два місяці після останнього матчу повертається Ліга чемпіонів. У першому матчі 1/8 фіналу зустрічаються "Барселона" і "ПСЖ".

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"Барселона" – "ПСЖ"
Ліга чемпіонів, 16 лютого, вівторок в 22:00, канал "Футбол 1"

Яскраве по афіші протистояння двох команд, які переживають не найкращий період у своїй історії і зараз не є лідерами своїх чемпіонатів. "Барселона" йде третьою, відстаючи від лідера на дев'ять очок, "ПСЖ" – другим, поступаючись на один бал.

У 2017-му "Барса" на "Камп Ноу" розгромила гостей з Франції (6:1) після поразки в Парижі (0:4) і вийшла в наступний раунд. тоді за каталонців виступав Неймар, тепер він належить "ПСЖ", але сьогодні не зіграє через травму.

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Також гостям не допоможуть Ді Марія, Дагба, Пембеле і Бернат. У Кумана також чимало кадрових втрат, зокрема, він не розраховує на Коутінью, Сержі Роберто, Фаті, Араухо, Піке і Брейтвейта.

Сумарно "Барселона" і "ПСЖ" зустрічалися між собою 11 разів (5 перемог іспанців, 3 – французів і 3 нічиї). Парижани в Іспанії в поєдинках з різними представниками цієї країни виграли і програли по 12 разів, ще вісім матчів завершилися нічиїми.

Цей матч стане дебютом Маурісіо Почеттіно біля керма "ПСЖ" в Лізі чемпіонів, раніше він доходив до фіналу з "Тоттенгемом".

ПРОГНОЗ. Ціна помилки велика, а форма обох команд все ще не оптимальна, тому точно не варто чекати високої результативності. Думаю, що обидві команди не заб'ють і "тотал" менше 2.5 голів.

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прогноз Ліга чемпіонів Барселона анонс ПСЖ

Джерело: Сьогодні

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