Сьогодні стартує плей-офф Ліги чемпіонів сезону 2020/2021. У самому, мабуть, очікуваному протистоянні зустрічаються "Барселона" і "Парі Сен-Жермен". Перший матч 1/8 фіналу проходить на "Камп Ноу" в Каталонії, початок – о 22:00. Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, цікавими фото і відео.

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"Барселона" – "ПСЖ"

Читати текстову трансляцію можна за цим посиланням.

Як пробилися до плей-оф. Підопічні Рональда Кумана досить легко вийшли з групи, по два рази обігравши київське "Динамо" і "Ференцварош". А ось з "Ювентусом" обмінялися гостьовими перемогами. Причому, в останньому турі Роналду і Ко забезпечили собі перше місце в групі розгромом в Каталонії з рахунком 3:0.

У "ПСЖ" завдання було складніше. Команда поступилася "Лейпцигу" і "МЮ" в першому колі (1:2), але реванші в другій половині турніру і знищення "Істанбула" забезпечили їй лідерство в квартеті.

Форма команд. У національних чемпіонатах колективи поки лише мріють про лідерство. Французи з новим аргентинським тренером Маурісіо Почеттіно відстають від "Лілля" на очко. У суботу вони ледь вирвали перемогу у скромнрї "Ніцци" завдяки голу Мойзе Кена – 2:1. Засмучує парижан відсутність через травми Неймара і Ді Марії.

Анхель Ді Марія і Неймар / Фото: Reuters

"Барселона" йде третьою, поступаючись "Атлетіко" і "Реалу", але набрала обертів в останніх турах. 13-го числа Мессі і Трінкан зробили по дублю в грі з аутсайдерами з "Алавеса" – 5:1.

Старі рахунки. Суперники не раз зустрічалися між собою. Але лише одного разу, в 1995 році, "ПСЖ" вдалося перемогти в двораундовому протистоянні. У 1997-му "Барса" в битві за Кубок кубків взяла гору завдяки голу Роналдо з пенальті. А в епічній дуелі навесні 2017 року каталонці після 0:4 в Парижі влаштували щось неймовірне вдома – 6:1. Тоді Неймар ще був у формі "блаугранас".

Прогнози. Букмекерські контори явну перевагу віддають господарям. Причому, коефіцієнт на їхню перемогу в останні години падає і зараз коливається близько 1.85. На гостей з Парижа і нічию можна поставити практично з однаковим коефіцієнтом – 4.10 і 4.00. Очікується три голи, а найімовірніші рахунки – 1:1 і 2:1 (коеф. – 8.20 і 8.50).

Де дивитися. На українському телебаченні в прямому ефірі поєдинок покаже канал "Футбол 1". Трансляція стартує о 21:55. Також матч можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV. У повторі гру покажуть в середу три рази: о 10:30 та 19:25 – на "Футбол 2", о 16:40 – на "Футбол 1".

Згадаймо, як "Барса" поступилася "Ювентусу" в останньому турі групового етапу:

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