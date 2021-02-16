Українська
$ 27,97
33,93

"Барселона" – "ПСЖ": онлайн битвы грандов в плей-офф Лиги чемпионов

Вторник, 16 февраля

Барселона

22:00

Пари Сен-Жермен

Матч не начался
Серия пенальти
Начало матча
Перерыв
Финальный свисток

Сегодня стартует плей-офф Лиги чемпионов сезона 2020/2021. В самом, пожалуй, ожидаемом противостоянии встречаются "Барселона" и "Пари Сен-Жермен". Первый матч 1/8 финала проходит на "Камп Ноу" в Каталонии. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, интересными фото и видео.

Читайте также прогноз комментатора на суперматч "Барселона" – "ПСЖ".

"Барселона" – "ПСЖ"

Реклама

Как пробились в плей-офф. Подопечные Рональда Кумана довольно легко вышли из группы, по два раза обыграв киевское "Динамо" и "Ференцварош". А вот с "Ювентусом" обменялись гостевыми победами. Причем, в последнем туре Роналду и Ко обеспечили себе первое место в группе разгромом в Каталонии со счетом 3:0.

У "ПСЖ" задача была сложнее. Команда уступила "Лейпцигу" и "МЮ" в первом круге (1:2), но реванши во второй половине турнира и уничтожение "Истанбула" обеспечили ей лидерство в квартете.

Форма команд. В национальных чемпионатах команды пока лишь мечтают о лидерстве. Французы с новым аргентинским тренером Маурисио Почеттино отстают от "Лилля" на очко. В субботу они едва вырвали победу у скромной "Ниццы" благодаря голу Мойзе Кена – 2:1. Огорчает парижан отсутствие из-за травм Неймара и Ди Марии.

Анхель Ди Мария и Неймар

Анхель Ди Мария и Неймар / Фото: Reuters

"Барселона" идет третьей, уступая "Атлетико" и "Реалу", но набрала обороты в последних турах. 13-го числа Месси и Тринкан сделали по дублю в игре с аутсайдерами из "Алавеса" – 5:1.

Старые счеты. Соперники не раз встречались между собой. Но лишь однажды, в 1995 году, "ПСЖ" удалось победить в двухраундовом противостоянии. В 1997-м "Барса" в битве за Кубок кубков взяла верх благодаря голу Роналдо с пенальти. А в эпической дуэли весной 2017 года каталонцы после 0:4 в Париже устроили нечто невероятное дома – 6:1. Тогда Неймар еще был в форме "блаугранас".

Прогнозы. Букмекерские конторы явное предпочтение отдают хозяевам. Причем, коэффициент на их победу в последние часы падает и сейчас колеблется около 1.85. На гостей из Парижа и ничью можно поставить практически с одинаковым коэффициентом – 4.10 и 4.00. Ожидается три гола, а самые вероятные счета – 1:1 и 2:1 (коэф. – 8.20 и 8.50).

Где смотреть. На украинском телевидении в прямом эфире поединок покажет канал "Футбол 1". Трансляция стартует в 21:55. Также матч можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV. В повторе игру покажут в среду три раза: в 10:30 и 19:25 – на "Футбол 2", в 16:40 – на "Футбол 1".

Вспомним, как "Барса" уступила "Ювентусу" в последнем туре группового этапа:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига чемпионов онлайн Барселона трансляция где смотреть ПСЖ
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Встречайте! Месси – в форме
Встречайте! Месси – в форме "ПСЖ"Футбол
Не Гвардиола: обнародовано имя лучшего тренера века
Не Гвардиола: обнародовано имя лучшего тренера векаФутбол
Российского тренера дисквалифицировали за выходку в матче с
Российского тренера дисквалифицировали за выходку в матче с "Челси"Футбол
Революция в Лиге чемпионов! Новый
Революция в Лиге чемпионов! Новый "швейцарский" формат турнира поддержали всеЛига чемпионов
"Не трогай Месси, вор!" Фанаты "Барселоны" накинулись на президента "ПСЖ"Лига чемпионов
Лига чемпионов возвращается! Прогноз на суперматч
Лига чемпионов возвращается! Прогноз на суперматч "Барселона" – "ПСЖ"Лига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять