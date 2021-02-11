Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногами

Людмила Осачук считается одной из самых красивых волейболисток Украины. Девушка это подтверждает раз за разом, выкладывая в соцсети эффектные фото.
Читайте также: День святого Валентина-2021: чем удивить свою половинку
Очередное шикарное фото длинноногая красавица подписала в Instagram без ложной скромности: "Мир должен видеть этот шедевр".
Людмила Осачук выступает за волейбольную команду из Луцка "Волынь-Университет-ОДЮСШ". С ней она выигрывала серебряные медали чемпионата Украины, а также дважды брала "бронзу".
Читайте также:
- Абсолютно голая: звезда UFC показала, что такое свобода
- Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде
- Знойные красотки с крушения Макгрегора обожают бикини
- Сексуальные тренировки на кровати: звезда волейбола держит себя в форме
- Ирину Морозюк сфотографировали голой в раздевалке. Реакция мужа была удивительной
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк