Красотка из смешанных единоборств сверкнула на пляже бездонным декольте

Американка Рэйчел Остович, уволенная из UFC за слабые результаты, поражает своими формами

Пышнотелая звезда смешанных единоборств американка Рэйчел Остович продолжает повышать градус откровенности в Instagram, пока многие страны мира, включая Украину, замерзают. Буквально накануне брюнетка, родившаяся на Гавайях, похвасталась платьем с глубоким декольте, в котором можно утонуть. Теперь же она развила тему декольте, отправившись на берег океана в откровенном купальнике, ослепительно подчеркивающим ее формы.

"Приглашаю всех на пляж со мной!" – подписала фото Рэйчел Остович

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Такой красотке сложно отказать!

Напомним, 29-летняя американка, имеющая 758 тысяч подписчиков в Instagram, в прошлом году стала временно безработной. Рэйчел Остович дисквалифицировали за употребление допинга. В образцах спортсменки были обнаружены метаболиты остарина, попавшие в организм девушки с пищевыми добавками.

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Дальше – больше. После истечения дисквалификации Остович проиграла нокаутом Джине Мазани из Аляски. И ее уволили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – за слабые результаты.

Тем не менее Рэйчел не унывает, то и дело радуя своих фолловеров откровенными фото.

Больше фото Рэйчел Остович

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Некоторое время назад Остович была уволена из UFC из-за слабых результатов, но девушка не отчаивается. Она продолжает набирать популярность благодаря откровенным фото в соцсетях.

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