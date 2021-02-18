Красотка из смешанных единоборств сверкнула на пляже бездонным декольте

Пышнотелая звезда смешанных единоборств американка Рэйчел Остович продолжает повышать градус откровенности в Instagram, пока многие страны мира, включая Украину, замерзают. Буквально накануне брюнетка, родившаяся на Гавайях, похвасталась платьем с глубоким декольте, в котором можно утонуть. Теперь же она развила тему декольте, отправившись на берег океана в откровенном купальнике, ослепительно подчеркивающим ее формы.
"Приглашаю всех на пляж со мной!" – подписала фото Рэйчел Остович
Такой красотке сложно отказать!
Напомним, 29-летняя американка, имеющая 758 тысяч подписчиков в Instagram, в прошлом году стала временно безработной. Рэйчел Остович дисквалифицировали за употребление допинга. В образцах спортсменки были обнаружены метаболиты остарина, попавшие в организм девушки с пищевыми добавками.
Дальше – больше. После истечения дисквалификации Остович проиграла нокаутом Джине Мазани из Аляски. И ее уволили из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) – за слабые результаты.
Тем не менее Рэйчел не унывает, то и дело радуя своих фолловеров откровенными фото.
Больше фото Рэйчел Остович
Некоторое время назад Остович была уволена из UFC из-за слабых результатов, но девушка не отчаивается. Она продолжает набирать популярность благодаря откровенным фото в соцсетях.
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