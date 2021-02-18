Горячая поддержка "Маккаби": фото очаровательной девушки соперника "Шахтера"

С такой поддержкой израильский клуб будет бежать в атаку в два раза настырнее

Сегодня "Шахтер" проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против "Маккаби" из Тель-Авива. Один из лидеров израильского клуба Дан Битон будет иметь двойную мотивацию, ведь за него будет болеть сногсшибательная красотка Сарит Эльбаз. Что касается самого матча, то его можно смотреть на ТВ и в интернете – где смотреть матч "Маккаби" – "Шахтер".

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