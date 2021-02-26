Екзотична краса: темношкіра українка пішла зі спорту в модельний бізнес

Сьогодні виповнюється 23 роки віце-чемпіонці літніх юнацьких Олімпійських іграх 2014 року Джойс Кобі. Уродженка Вінниці протягом 10 років займалася легкою атлетикою, але через травми змушена була покинути спорт в 2019 році.
Проте, Джойс наша себе в модельному бізнесі. При цьому, пропозицію спробувати себе в якості моделі красуня отримала по дорозі з тренування. Дівчині сподобалося дефілювати по подіуму, потім їй запропонували взяти участь в конкурсі "Міс Бікіні", де її помітили і запросили в столицю.
Яскраві фото Джойс Коби в Instagram:
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