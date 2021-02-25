"Давно не було моїх ср** их порад": Морозюк після паузи повернулася в Instagram

Дівчина заявила, що відносини – це всього лише інструмент, але ніяк не мета

Зірка соцмереж Ірина Морозюк, колишня дружина відомого футболіста "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка, зробила новий пост в соцмережах. Дівчина сказала пару слів про актуальне. Раніше Ірина ображалася на подруг, які зробили фото її трусів .

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"Давно не було постів і моїх ср**х порад. Багато писати не буду, не в цей раз. Пару слів, але про актуальне.

Все що нас оточує – це всього лише інструмент для комфортного існування.

Гроші, одяг, машини, будь-яка сучасна техніка і т.д.

У цих рядах і відносини.

Відносини – це всього лише інструмент, але ніяк не мета. Інакше все закінчиться згубно для вас.

Зрозуміло я пишу? Чи треба більш детально?"

Проілюструвала свій пост Ірина відвертим фото.

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Раніше Ірина розповіла інтимну історію зі свого життя. Дівчина зізналася, що якось її сфотографували повністю оголеною в роздягальні, однак її найбільше в цій історії здивувала реакція чоловіка.

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