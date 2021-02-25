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"Давно не было моих ср**ых советов": Морозюк после паузы вернулась в Instagram

25 февраля, 23:00

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Девушка заявила, что отношения – это всего лишь инструмент, но никак не цель

Звезда соцсетей Ирина Морозюк, бывшая супруга известного футболиста "Динамо" и сборной Украины Николая Морозюка, сделала новый пост в соцсетях. Девушка сказала пару слов об актуальном. Ранее Ирина обижалась на подруг, которые сделали фото ее трусов.

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"Давно не было постов и моих ср**х советов. Много писать не буду, не в этот раз. Пару слов, но об актуальном.

Все что нас окружает – это всего лишь инструмент для комфортного существования.
Деньги, одежда, машины, любая современная техника и т.д.
В этих рядах и отношения.
Отношения – это всего лишь инструмент, но никак не цель. Иначе все закончиться губительно для вас.

Понятно я пишу? Или надо более подробно?"

Проиллюстрировала свои пост Ирина откровенным фото.

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Ранее Ирина рассказала интимную историю из своей жизни. Девушка призналась, что как-то ее сфотографировали полностью обнаженной в раздевалке, однако больше всего в этой истории удивила реакция мужа.

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