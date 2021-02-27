Українська
$ 27,93
34,15
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

На панели с голой грудью: неожиданное фото жены знаменитого футболиста

27 февраля, 17:21

Олег Люлька Олег Люлька

Многодетная супруга аргентинца Мауро Икарди предстала в необычном, мягко говоря, образе

Жена 28-летнего нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди Ванда Нара, то и дело соблазняющая своих фолловеров откровенными снимками, опубликовала еще одно вызывающее фото.

Реклама

Читайте также: Звезда "ПСЖ" нуждается в кислородной маске, но ужины с женой не пропускает

Блондинка, являющаяся не только супругой, но и агентом аргентинского нападающего, изобразила себя в роли девушки на панели.

Мимо Ванды, оказавшейся в ярком платье на краю тротуара, пролетают мотоциклы и такси. Все это размазано. При этом фокус сделан на оголенном бюсте красотки.

"В расфокусе", – так подписала это необычное фото Ванда Нара

Реклама

Подписчикам девушки снимок понравился.

  • "Королева"
  • "Дива"
  • "Горяча", – пишут в комментариях под фото фолловеры Ванды

Отметим, что ранее Ванда Нара, пережившая пять кесаревых, разделась перед "Барселоной".

Также мы рассказывали, что жена Мауро Икарди полностью голой оседлала лошадь.

Реклама

Напомним, что Ванда Нара и Мауро Икарди, который младше возлюбленной на семь лет, поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим "ПСЖ" у нее две дочери.

Читайте также:

Смотрите, как забивает Мауро Икарди

Реклама

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ПСЖ WAGs жена футболиста Ванда Нара

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?
Жена вратаря сборной Украины шесть лет торговала на рынке. Почему так произошло?Футбол
Догнать Шотландию сможем! Новая таблица коэффициентов УЕФА
Догнать Шотландию сможем! Новая таблица коэффициентов УЕФАФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять