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Зірка "ПСЖ" потребує кисневої маски, але вечері з дружиною не пропускає

27 лютого, 12:41

Олена Павлова Олена Павлова

Мауро Ікарді перелякав своїх фанатів, стурбованих його здоров'ям

Аргентинський нападник "Парі Сен-Жермен" Мауро Ікарді, який тиждень тому відсвяткував 28-річчя, сильно налякав своїх уболівальників. На сторінці в Instagram футболіст опублікував фото в кисневій масці і дав привід для розмов і про операції, і про важку форму COVID-19. Раніше Мауро Ікарді заснув на найбільш сексуальному бюсті світового футболу.

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Фанати в коментарях були стурбовані його станом. При цьому раніше з'ясувалося, що у Мауро Ікарді діагностований гастроентерит – захворювання шлунково-кишкового тракту, повідомляє Tuttosport. Він проходить процедури в спеціальній камері.

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Однак, судячи з публікацій дружини аргентинця Ванди Нари, футболіст видужує. Популярна телеведуча і модель опублікувала в Instagram фото вечері, підписавши знімок фразою "Спускайся поїсти, Мауро".

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Раніше в лютому Мауро Ікарді став жертвою пограбування. Злодії проникли в будинок футболіста 30 січня, коли він брав участь у матчі чемпіонату Франції з "Лорьяном" (2:3).

Дивіться, як Мауро Ікарді забивав за "ПСЖ"

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