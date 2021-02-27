Зірка "ПСЖ" потребує кисневої маски, але вечері з дружиною не пропускає

Аргентинський нападник "Парі Сен-Жермен" Мауро Ікарді, який тиждень тому відсвяткував 28-річчя, сильно налякав своїх уболівальників. На сторінці в Instagram футболіст опублікував фото в кисневій масці і дав привід для розмов і про операції, і про важку форму COVID-19. Раніше Мауро Ікарді заснув на найбільш сексуальному бюсті світового футболу.

Реклама

Фанати в коментарях були стурбовані його станом. При цьому раніше з'ясувалося, що у Мауро Ікарді діагностований гастроентерит – захворювання шлунково-кишкового тракту, повідомляє Tuttosport. Він проходить процедури в спеціальній камері.

Читайте також: Секс-бомба, яка пережила п'ять кесаревих: дружина зірки "ПСЖ" роздяглася перед "Барселоною"

Однак, судячи з публікацій дружини аргентинця Ванди Нари, футболіст видужує. Популярна телеведуча і модель опублікувала в Instagram фото вечері, підписавши знімок фразою "Спускайся поїсти, Мауро".

Реклама

Раніше в лютому Мауро Ікарді став жертвою пограбування. Злодії проникли в будинок футболіста 30 січня, коли він брав участь у матчі чемпіонату Франції з "Лорьяном" (2:3).

Дивіться, як Мауро Ікарді забивав за "ПСЖ"

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама