Дочка легенди футболу сфотографувалася повністю голою

Прийомна дочка легендарного британського футболіста Пола Гаскойна Бьянка взяла участь у відвертій фотосесії. Дівчина знялася абсолютно голою, прикрасивши тіло боді-артом.

Нагадаємо, що Бьянка – прийомна дочка Гаскойна від шлюбу з давньою подругою Шеріл, який тривав лише три роки. Проте дівчина взяла собі прізвище колишнього футболіста і навіть намагалася допомогти йому в боротьбі з алкоголем. Але потім на всю країну заявила, що Гаскойн не раз бив її матір, а Пол у відповідь відмовився від неї як від дочки.

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