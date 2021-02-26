Дочь легенды футбола сфотографировалась полностью обнаженной

Приемная дочь легендарного британского футболиста Пола Гаскойна Бьянка приняла участие в откровенной фотосессии. Девушка снялась абсолютно голой, украсив тело боди-артом.

Напомним, что Бьянка – приемная дочь Гаскойна от брака с давней подругой Шерил, который продлился всего три года. Тем не менее девушка взяла себе фамилию бывшего футболиста и даже пыталась помочь ему в борьбе с алкоголем. Но потом на всю страну заявила, что Гаскойн не раз избивал ее мать, а Пол в ответ отказался от нее как от дочери.

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