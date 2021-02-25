Не только увеличила грудь: жена экс-динамовца изменила внешность "через *опу"

В конце прошлого года белорус Никита Корзун разорвал юридические отношения с киевским "Динамо", которому принадлежал два года, и подписал контракт с солигорским "Шахтером". А теперь резкими изменениями отметилась его жена Катерина. Блондинка стала брюнеткой.

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При этом девушка интригующе подписала в Instagram первое фото в новом образе: "Если вы не знаете, как сделать что-то через *опу, то спросите меня: "Как?"

Может, сменой цвета волос красотка осталась недовольна?

Какой стала Катерина Корзун

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Какой была Катерина Корзун

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Ранее мы рассказывали, что после рождения ребенка Катерина Корзун увеличила грудь.

"Когда во время беременности моя грудь "налилась", я чувствовала себя намного женственней и сексуальней. Этого было вполне достаточно, чтобы понять, чего мне в этой жизни не хватало. Мой муж был против, а сейчас… Мама сказала, какой размер делать. Папа сказал: "Здорово". С родителями нам повезло. Они никогда не запрещали нам ничего", – поведала тогда девушка

Фото до увеличения груди

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Фото после увеличения груди

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Напомним, что Катерина Корзун (в девичестве – Борисевич) – бывшая спортсменка. Она бронзовый призер Европейских Игр-2015 в Баку в спортивной акробатике. Летом 2016 года Катя и Никита сыграли свадьбу, а в сентябре 2017 года стали родителями – Катерина родила футболисту девочку.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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