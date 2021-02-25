Не тільки збільшила груди: дружина ексдинамівця змінила зовнішність "через *опу"

Наприкінці минулого року білорус Микита Корзун розірвав юридичні стосунки з київським "Динамо", якому належав два роки, і уклав контракт з солігорським "Шахтарем". А тепер різкими змінами відзначилася його дружина Катерина. Блондинка стала брюнеткою.

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При цьому дівчина інтригуюче підписала в Instagram перше фото в новому образі: "Якщо ви не знаєте, як зробити щось через *опу, то запитайте мене: "Як?"

Може, зміною кольору волосся красуня залишилася незадоволена?

Якою стала Катерина Корзун

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Якою була Катерина Корзун

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Раніше ми розповідали, що після народження дитини Катерина Корзун збільшила груди.

"Коли під час вагітності мої груди "налилася", я відчувала себе значно жіночнішою і сексуальнішою. Цього було цілком достатньо, щоб зрозуміти, чого мені в цьому житті бракувало. Мій чоловік був проти, а зараз... Мама сказала, який розмір робити. Тато сказав: "Здорово". З батьками нам пощастило. Вони ніколи не забороняли нам нічого", – розповіла тоді дівчина

Фото до збільшення грудей

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Фото після збільшення грудей

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Нагадаємо, що Катерина Корзун (в дівоцтві – Борисевич) – колишня спортсменка. Вона бронзовий призер Європейських Ігор-2015 Баку в спортивній акробатиці. Влітку 2016 року Катя і Микита зіграли весілля, а у вересні 2017 року стали батьками – Катерина народила футболістові дівчинку.

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