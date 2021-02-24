Українська
$ 27,9
33,88
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Грудь нараспашку: эффектное фото жены вратаря "Динамо" в Штатах

24 февраля, 15:45

Олег Люлька Олег Люлька

Сексапильная Валерия Бойко нашла эффектное место для съемки

Если Дениса Бойко по прозвищу "Кинг-Конг" болельщики "Динамо" в последнее время практически не видят в деле, так как он превратился в третьего по рангу вратаря "Динамо", то его жена Валерия забыть о себе не дает!

Реклама

Красотка опубликовала в Instagram эффектное фото из Форт-Лодердейла – курортного города на побережье Флориды, где она нашла невероятное место для съемки. Огромная каменная дама распахнула свою грудь – и аккурат из этого отверстия модельной походкой вышла Лера Бойко, сверкая своей осиной талией.

"Вау! Какая же ты красотка, Лера!" – восторгаются кадром ее фолловеры

Ранее Денис Бойко признался, что Валерия прохладно относилась к попыткам вратаря добиться ее расположения на этапе знакомства:

"Там не романтическая история. Просто я привык добиваться своих целей. Как-то я увидел такую прекрасную девушку, что не мог пройти мимо. Потом начал узнавать у своих знакомых, кто ее знает. Чуть не с объявлениями ходил (смеется). В итоге, начал общаться с ее подругой, через которую попросил номер своей будущей жены. Я набрал ее, а она не очень приветливо ответила мне. Но я руки не опустил и начал настойчиво ей звонить. Не переставал наяривать"

Как следствие, настойчивость Дениса дала свои плоды.

Реклама

Смотрите больше фото Леры Бойко

Реклама

Реклама

Читайте также:

Смотрите, как Денис Бойко пропускал от "Ференцвароша"

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Валерия Бойко WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

За украинский язык – желтая карточка: скандалище во Львове
За украинский язык – желтая карточка: скандалище во ЛьвовеФутбол
"Ему бы контру пошпилить, а не телочек": жена форварда сборной Украины – об изменахФутбол
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку
Арбитры подают в суд на тренера, которому дали желтую карточку "за украинский язык"Футбол
"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Форвард
Форвард "ПСЖ" уснул на самом сексуальном бюсте мирового футболаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять