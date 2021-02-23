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Чувственная Влада на столе: "основной инстинкт" жены футболиста "МанСити"

23 февраля, 22:46

Елена Павлова Елена Павлова

Украинская журналистка уже 10 дней сидит дома на изоляции

Известная спортивная журналистка и жена украинского футболиста "Манчестер Сити" Влада Седан порадовала своих подписчиков фото в маленьком черном платье, которое продемонстрировало ее шикарные ноги. А также девушка рассказала, как проходит ее карантин в Великобритании. Ранее соблазнительная жена Зинченко получила букет от главного фаната.

"Как в Манчестере с карантином? Сижу дома, 10 дней изоляции. На второй и восьмой день нужно сдать тест", – написала Влада в Instagram.

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"Как чувственно", – написал один из фоловеров. "Шэрон Стоун из "Основного инстинкта", – отметил другой. Также Седан сравнили с голливудской актрисой Марго Робби и похвалили ее шикарные ноги.

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Влада Седан
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Влада Седан / Фото: Instagram

Ранее Влада Седан рассказала о том, почему ее не будет в Playboy: "У меня все жиденькое и малогабаритное".

Мы также сообщали, что Александр Зинченко с риском для жизни запустил салют у себя под домом (видео).

Зинченко и его жена Влада Видео: v.lada_sedan/instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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