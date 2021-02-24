Груди нарозхрист: ефектне фото дружини воротаря "Динамо" в Штатах

Якщо Дениса Бойка на прізвисько "Кінг-Конг" вболівальники "Динамо" останнім часом майже не бачать в ділі, оскільки він перетворився на третього за рангом воротаря "Динамо", то його дружина Валерія забути про себе не дає!
Красуня опублікувала в Instagram ефектне фото з Форт-Лодердейлу – курортного міста на узбережжі Флориди, де вона знайшла неймовірне місце для зйомки. Величезна кам'яна дама відкрила свої груди – і саме з цього отвору модельною ходою вийшла Лєра Бойко, виблискуючи своєю осиною талією.
"Вау! Яка ж ти красуня, Лєро!" – захоплюються кадром її фоловери
Раніше Денис Бойко зізнався, що Валерія прохолодно ставилася до його спроб домогтися її симпатії на етапі знайомства:
"Там не романтична історія. Просто я звик добиватися своїх цілей. Якось я побачив таку прекрасну дівчину, що не міг пройти повз. Потім почав дізнаватися у своїх знайомих, хто її знає. Мало не з оголошеннями ходив (сміється). У підсумку, почав спілкуватися з її подругою, через яку попросив номер своєї майбутньої дружини. Я набрав її, а вона не дуже привітно відповіла мені. Але я руки не опустив і почав наполегливо їй дзвонити. Не припиняв наярювати"
Врешті, наполегливість Дениса дала свої плоди.
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