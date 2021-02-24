Шалені красуні Усика: боксер показав свою пані і Ліалус

Доньці спортсмена виповнилося 11 років – і він розсекретив її таємне ім'я

Олександр Усик оригінально привітав з днем народження свою дочку Лізу, якій виповнилося 11 років. Боксер опублікував фото своєї дружини Катерини в обнімку з іменинницею в оточенні величезної кількості кульок і двох надувних одиничок.

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"З днем народження, Ліалусе", – написав Усик у своїх історіях в Instagram, розсекретивши таємне ім'я дочки

"Спасибі, моя пані, за такий подарунок 11 років тому", – це вже подяка дружині

"Люблю вас!" – так завершив своє привітання Олександр

Відзначимо, що в Олександра Усика і його дружини Катерини – троє дітей. Крім Лізи, вони виховують двох молодших синів Кирила і Михайла.

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До речі, свого часу боксер заявляв, що хоче чотирьох дітей в сім'ї: "Щоб українців і українок ставало більше".

При цьому Усик зізнається: "Я часто відчуваю ревнощі, коли бачу, як молоді люди дивляться на мою дружину".

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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