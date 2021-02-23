Коли відбудеться бій Усик – Джойс і чому його не зможуть провести в квітні

Промоутер британського супертяжа Джо Джойса, Френк Уоррен, розповів про переговори стосовно поєдинку з українцем Олександром Усиком за титул тимчасового чемпіона WBO. Раніше Усик провів незвичайне тренування з м'ячем.

"На цей момент ми ведемо переговори. Тимчасовий титул буде стояти на кону. Це хороший бій і відмінна можливість для Джо. Завдяки перемозі над Даніелем Дюбуа він отримав цей поєдинок. Це може стати його великим моментом. Квітень – це занадто рано. Вже наступного тижні почнеться березень. Вони не будуть готові. У кращому випадку бій відбудеться в травні", – сказав Уоррен Queensberry Promotions.

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Олександр Усик / Фото: matchroomboxing

Раніше ми повідомляли, що бій Усик – Джойс призначений WBO і ось-ось буде виставлений на торги. На кону поєдинку стоятиме звання тимчасового чемпіона.

А переможець дуелі Усика і Джойса має право зійтися з кращим в бою Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Причому, на це відводять півроку, інакше пояс WBO у Ф'юрі або ж Джошуа заберуть.

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На минулому тижніУсик привітав Ломаченка з днем народження оригінальним фото. Дивіться, як Олександр і Василь відпочивали в басейні:

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