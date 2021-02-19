"Сильніше, Сашко!" Усик провів незвичайне тренування з м'ячем

Український боксер не хоче втрачати форму перед боєм з Джо Джойсом

Незважаючи на те, що Олександр Усик досить тривалий час перебуває без боїв, український супертяж не розслабляється і підтримує себе в хороших кондиціях. Сьогодні 33-річний боксер провів незвичайне силове тренування в столиці.

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Тим часом, відомо, що бій Усик – Джойс виставлять на торги. Українець і британець не змогли домовитися про умови поєдинку.

Олександр показав відеоролик з заняття на своїй сторінці в Instagram. Спортсмен піднімає величезний м'яч, який (як уточнює голос за кадром) важить 12 кг, і кидає його зверху вниз. При цьому тренер вимагає від боксера більшої самовіддачі: "Сильніше!"

Очікується, що поєдинок українця за тимчасовий титул WBO відбудеться наприкінці весни. В епоху коронавірусу організовувати масштабні заходи і заробляти на них промоутерам стало значно важче.

Позавчора Усик привітав Ломаченка з днем народження оригінальним фото. Дивіться, як Олександр і Василь відпочивали в басейні:

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Дізнайтеся, як товстий Ф'юрі пірнув в крижане море, але Джошуа його жарт не зрозумів.

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