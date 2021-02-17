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"Брате, ти мега людина": Усик оригінальним фото привітав Ломаченка

17 лютого, 19:47

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

У колишнього чемпіона сьогодні день народження

33 роки сьогодні виповнилося відомому українському боксеру Василю Ломаченку. Колишнього чемпіона світу в легкій вазі з лнем народження привітав його друг Олександр Усик.

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"Брате, з днем народження, ти мега людина",- написав Усик в Instagram, супроводивши пост ретро фотографією.

Василь Ломаченко в аматорському боксі двічі вигравав Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи. Ставав і чемпіоном серед профі, але в жовтні 2020-го програв пояса Теофімо Лопесу.

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Очікується, що Василь Ломаченко повернеться влітку боєм з японцем. Американський промоутер Боб Арум в інтерв'ю телеканалу IFL TV повідомив, швидше за все, суперником Ломаченка стане японський боксер легкої ваги Масаесі Накатані.

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Василь Ломаченко Олександр Усик
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