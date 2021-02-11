Ломаченко повернеться влітку. Суперником стане боксер, який програвав Лопесу

Майбутній суперник Ломи має лише одну поразку у професійній кар'єрі

Американський промоутер Боб Арум в інтерв'ю телеканалу IFL TV повідомив, що українець Василь Ломаченко повернеться на ринг влітку. Швидше за все, його суперником стане японський боксер легкої ваги Масаьосі Накатані.

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На рахунку 31-річного японця 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника Васі Теофімо Лопеса. Втім, Масаьосі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо і завоював титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Нагадаємо, що Ломаченка остаточно відшили з реваншем: Лопес назвав наступного суперника. Американський чемпіон зустрінеться з австралійцем в легкій вазі і будує плани на майбутнє.

Беринчик, Ломаченко і Усик знову зустрілися:

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