Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фото

Сукню з широким декольте Катерина змінила на шубу, перетворившись на Снігуроньку

Дружина українського суперважа Олександра Усика Катерина поділилася зі своїми шанувальниками в соцмережах новим образом. Пекуча брюнетка, одягнувши білу шубу, перетворилася на Снігуроньку.

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При цьому місцем для зйомок дружина боксера вибрала Київське море, пише XSport.

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Цікаво, що на початку нового року дружина Усика поділилася більш відвертими фото. Тоді Катерина постала в короткій яскравій фіолетовій сукні з широким декольте, з-під якої проглядається гламурна білизна.

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А ще на одній фотографії Катерина Усик склала губки бантиком і послала фоловерам повітряний поцілунок.

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Нагадаємо, Олександр Усик одружений з 2009 року, у нього і Катерини – троє дітей: старша – дочка Ліза, сини Кирило і Михайло.

До речі, раніше Усик розповідав, що на його дружину задивляються інші хлопці. "Я часто відчуваю ревнощі, коли бачу, як молоді люди дивляться на мою дружину", – зізнається боксер.

Усик і його дружина Катерина / Фото: https://www.instagram.com/alena.sergeevaa

А ще Усик дивується: "Знаєте, що дуже сильно не подобається в наших дівчатах? Те, що вдома вони ходять в халаті, а коли йдуть до магазину, одягають найкраще, що у них є. Чому ви в магазин не йдете в халаті, а перед мужиком не одягаєте найкраще, щоб покрасуватися?".

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