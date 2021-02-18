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Бій Усик – Джойс призначений WBO і ось-ось буде виставлений на торги

18 лютого, 16:45

Олена Павлова Олена Павлова

На кону поєдинку стоятиме звання тимчасового чемпіона WBO

Всесвітня боксерська організація призначила бій між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) і британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО). На кону поєдинку стоятиме звання тимчасового чемпіона світу WBO. Хоча раніше повідомлялося, що переговори про бій з Джойсом зайшли в глухий кут.

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Як повідомляє журналіст TalkSPORT Майкл Бенсон, посилаючись на слова британського промоутера Едді Хірна, бій ось-ось буде виставлений на торги. Раніше подібну заяву робив і глава К2 Promotions Олександр Красюк:

"Пропозиція промоутера Джойса, яку отримала К2 Promotion, не відповідає вимогам ринку. Тому ми будемо чекати проведення торгів. У деяких ЗМІ вже анонсували, що бій пройде в квітні. Але ця дата не відповідає дійсності. Її визначить компанія, яка виграє торги".

Усик і Джойс

Усик і Джойс / Фото: Instagram

Отже, на кону об'єднавчого бою між британцями Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі буде стояти звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

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Читайте також: Коли для Усика звільнять пояс WBO: це зробить абсолютний чемпіон

А переможець дуелі Усика і Джойса має право зійтися з кращим в бою Ентоні Джошуа і Тайсона Ф'юрі. Причому, на це відводять півроку, інакше пояс WBO у Ф'юрі або ж Джошуа заберуть.

Раніше Усика назвали найкращим боксером епохи.

Дивіться, як тренується Усик

Олександр Усик б'є кувалдою по шині Відео: Instagram

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