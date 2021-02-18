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Бой Усик – Джойс назначен WBO и вот-вот будет выставлен на торги

18 февраля, 16:45

Елена Павлова Елена Павлова

На кону поединка будет стоять звание временного чемпиона WBO

Всемирная боксерская организация назначила бой между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО). На кону поединка будет стоять звание временного чемпиона мира WBO. Хотя ранее сообщалось, что переговоры о бое с Джойсом зашли в тупик.

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Как сообщает журналист TalkSPORT Майкл Бенсон, ссылаясь на слова британского промоутера Эдди Хирна, бой вот-вот будет выставлен на торги. Ранее подобное заявление делал и глава К2 Promotions Александр Красюк:

"Предложение промоутера Джойса, которое получила К2 Promotion, не отвечает требованиям рынка. Поэтому мы будем ждать проведения торгов. В некоторых СМИ уже анонсировали, что бой пройдет в апреле. Но эта дата не отвечает действительности. Ее определит компания, которая выиграет торги".

Усик и Джойс

Усик и Джойс / Фото: Instagram

Таким образом, на кону объединительного боя между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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А победитель дуэли Усика и Джойса имеет право сойтись с лучшим в бою Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Причем, на это отводят полгода, иначе пояс WBO у Фьюри или же Джошуа заберут.

Ранее Усика назвали лучшим боксером эпохи.

Смотрите, как тренируется Усик

Александр Усик бьет кувалдой по шине Видео: Instagram

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