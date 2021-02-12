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Наглый британец шокировал команду Усика: переговоры о бое с Джойсом зашли в тупик

12 февраля, 16:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Украинский боксер сойдется с непобедимым Джо в дуэли за пояс временного чемпиона WBO

Вопрос с организацией следующего боя Александр Усика в супертяжелом дивизионе остается открытым. Напомним, WBO давала 15 дней командам украинца и британца Джо Джойса, чтобы договориться о поединке. Однако стороны не сумели найти точки соприкосновения – прежде всего, в финансовых вопросах.

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Таким образом, будут проведены торги за право организовать битву за титул временного чемпиона мира по версии WBO. Проведет боксерское шоу компания, которая выложит самую высокую сумму для призового фонда.

Процесс переговоров сайту klitschko-brothers.com коротко прокомментировал Александр Красюк – промоутер Усика:

"Предложение Фрэнка Уоррена [промоутера Джойса], которое получила К2 Promotion, не отвечает требованиям рынка. Поэтому мы будем ждать проведения торгов.

В некоторых СМИ уже анонсировали, что бой пройдет в апреле. Но эта дата не отвечает действительности. Ее определит компания, которая выиграет торги".

Сама же встреча боксеров на ринге должна состояться в течении 90 дней после подписания контракта. Победитель дуэли Усика и Джойса имеет право сойтись с лучшим в бою Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Причем, на это отводят полгода, иначе пояс WBO у Фьюри или же Джошуа заберут.

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Накануне Усик записал еще одно обращение с угрозами.

Смотрите, как Александр встретился со старыми друзьями – Ломаченко и Беринчиком:

Беринчик обращается к Ломаченко, Усик смеется

Вашему вниманию эпическое фото Усика и Ломаченко на районе.

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переговоры торги бокс Александр Усик Александр Красюк Джо Джойс
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