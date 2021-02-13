Когда для Усика освободят пояс WBO: это сделает абсолютный чемпион

Британский промоутер Эдди Хирн заверил, что победитель объединительного боя между чемпионом мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри освободит пояс WBO. И тогда за него сможет поспорить украинский супертяж Александр Усик. Ранее рассекретили огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года.

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Джошуа vs Фьюри / Фото: Twitter

"Чемпионский пояс придется освободить после первого боя. Если они подпишут контракт на два поединка, и победителя обяжут подраться с победителем боя Усик – Джойс, то они просто откажутся. Это нормально, ведь сначала мы получим абсолютного чемпиона", – цитирует Хирна Express.

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Промоутер хочет, чтобы победитель боя Джошуа – Фьюри стал абсолютным чемпионом. И не имеет значения, что произойдет дальше: "Будет реванш и еще один отличный бой. Но главное – определить, кто лучший".

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Усик и Хирн / Фото: Reuters

Напомним, Александр Усик является обязательным претендентом на титул по версии WBO. Украинец может провести поединок за титул временного чемпиона WBO с Джо Джойсом, однако стороны пока не сумели договориться о финансовых условиях организации боя.

Ранее Усик намекнул, что пойдет в суд, если его "по-наглому сбреют".

усик Видео: Instagram

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