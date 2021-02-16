Усика назвали лучшим боксером эпохи: громкое заявление от бывшего соперника

Знаменитый британский боксер Тони Беллью считает украинца Александра Усика лучшим боксером за время его выступления на профессиональном ринге. Напомним, Усик победил Беллью нокаутом в 2018 году, защитив титул абсолютного чемпиона мира в крузервейте, и ушел в супертяжелый вес.

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За несколько месяцев перед боем я знал, что он будет для меня последним. Я пообещал своей семье, что на этом остановлюсь. Просто это было время стать великим: на кону стояли все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте. И это все могло стать моим. Я не мог забраться еще выше. Я мог уйти на вершине.

Прошлой осенью Усик нокаутировал Беллью / Фото: Getty Images

Я стремился стать великим, пытался победить величайшего крузера всех времен. Тем не менее я потерпел неудачу.

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Я был в отличной форме, чувствовал себя фантастически. Но в тот вечер меня просто победил более сильный соперник. Александр Усик – лучший боец, с которым я встречался на боксерском ринге. Он лучший боец моей эпохи. Это бокс, тебе не всегда достается вся слава. Я не преодолел последнее препятствие, но в этом нет ничего постыдного", – сказал Беллью в интервью The Independent, которого цитирует xsport.ua.

Ране стало известно, когда для Усика освободят пояс WBO: это сделает абсолютный чемпион. Промоутер Эдди Хирн хочет определить лучшего, а остальное – неважно.

Александр Усик радуется зиме Видео: Instagram

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