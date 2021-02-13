Коли для Усика звільнять пояс WBO: це зробить абсолютний чемпіон

Британський промоутер Едді Хирн запевнив, що переможець об'єднавчого бою між чемпіоном світу WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі звільнить пояс WBO. І тоді за нього зможе посперечатися український супертяж Олександр Усик. Раніше розсекретили величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року.

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Джошуа vs Ф'юрі / Фото: Twitter

"Чемпіонський пояс доведеться звільнити після першого бою. Якщо вони підпишуть контракт на два поєдинки, і переможця зобов'яжуть побитися з переможцем бою Усик – Джойс, то вони просто відмовляться. Це нормально, адже спочатку ми отримаємо абсолютного чемпіона", – цитує Хирна Express.

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Промоутер хоче, щоб переможець бою Джошуа – Ф'юрі став абсолютним чемпіоном. І не має значення, що станеться далі: "Буде реванш і ще один відмінний бій. Але головне – визначити, хто кращий".

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Усик і Гірн / Фото: Reuters

Нагадаємо, Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул за версією WBO. Українець може провести поєдинок за титул тимчасового чемпіона WBO з Джо Джойсом, однак сторони поки не змогли домовитися про фінансові умови організації бою.

Раніше Усик натякнув, що піде в суд, якщо його "по-нахабному збриють".

вусик Відео: Instagram

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