Справа на мільйони: Усик натякнув, що піде до суду, якщо його "нахабно збриють"

Олександр і сам хоче побачити поєдинок Джошуа – Ф'юрі, але не пробачить, якщо його "кинуть" на гроші

Олександр Усик і сам хотів би побачити бій Ентоні Джошуа – Тайсон Ф'юрі, але якщо українця "кинуть" з компенсацією за відстрочку його обов'язкового поєдинку з Джошуа, Усик готовий піти до суду.

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На це Олександр натякнув у коментарі каналу "Ходять чутки".

"Джошуа повинен захистити свій пояс зі мною. Але ми разом зберемо 20 мільйонів доларів, а бій Джошуа з Ф'юрі – 100 мільйонів. Природно, люди дивляться на суми. Тут працює не спорт, а бізнес"

"Яку суму я готовий прийняти, щоб почекати? Про це треба розмовляти. Багато фанатів хочуть побачити бій між Тайсоном Ф'юрі і Ентоні Джошуа. Це був би фурор. А я – мов скалка. Я можу стати подразником для багатьох, хто навіть мене любить, за те, що не дав цьому поєдинку відбутися. Я сам хочу побачити цей бій. Але якщо я хочу боксувати за пояс, а мене хочуть нахабно збрити – то так не буде"

"Я готовий до діалогу, якщо – ні, то це в іншому полі буде вирішуватися", – заявив Усик

Олександр Усик / Фото: Instagram

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Раніше ми писали, що за відстрочку бою з Джошуа Усик може отримати 5 мільйонів доларів. Українцю не платили стільки за жоден поєдинок.

Також ми розповідали, що, найімовірніше, наступним суперником Усика буде британець Джо Джойс. На кону стоятиме титул "тимчасового" чемпіона світу за версією WBO.

Олександр Усик радіє зимі Відео: Instagram

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