Величезні гонорари Ф'юрі і Джошуа за бій року розсекретили в Британії

Британські ЗМІ розсекретили гонорари, які отримають за об'єднавчий бій у суперважкій вазі чемпіон WBC британець Тайсон Ф'юрі і його співвітчизник, володар поясів WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа. Боксерам обіцяють по 100 млн фунтів – близько 137 млн доларів – пише Daily Mail. Ф'юрі пообіцяв знищити Джошуа за три раунди.

"Проект контракту відправлений Бобу Аруму (промоутеру Ф'юрі. – Ред.), що, вочевидь, добре. Контракт відображає позитивний характер обговорень цього бою. Тепер ми чекаємо їх коментарів, перш ніж перейдемо до узгодження місця проведення поєдинку. Ми сподіваємося підписати щось протягом наступних двох тижнів" – сказав промоутер Джошуа Едді Хирн.

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Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

Нагадаємо, що Ф'юрі і Джошуа домовилися про два бої у 2021 році: перший поєдинок стане об'єднавчим, а в другому той, що програв. отримає право на реванш. Місце проведення поки невідомо. Арум хотів би Великобританію, але не виключає проведення шоу в Азії, зокрема, на Близькому Сході. Перший "файт" очікується в травні або в червні.

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Це означає, що український претендент по лінії WBO Олександр Усик у 2021 році не зможе зустрітися з Джошуа або Ф'юрі. Йому "світить" лише тимчасовий титул WBO. Але ще невідомо, як відреагують інші організації на затяжне протистояння Тайсона і Ентоні: чи погодяться вони ділити пояса тільки між ними.

Джошуа ледь не побився з Пулєвим під час дуелі поглядів Відео: Reuters

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