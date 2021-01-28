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Усику в житті стільки не платили! Компенсація за відстрочку бою з Джошуа зросла вдвічі

28 січня, 12:07

Олег Люлька Олег Люлька

Олександр може отримати 5 мільйонів доларів

Ставки ростуть! Олександр Усик за тимчасову відмову від бою з Ентоні Джошуа може отримати навіть не 2,71 млн доларів, як казав раніше співпромоутер українця Едді Гірн, а вдвічі більше.

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Як повідомляє Ringpolska.pl, компенсація Усику, який є обов'язковим претендентом на поєдинок з Єй-Джеєм за титул WBO, може скласти 5 мільйонів доларів.

Олександр Усик

Олександр Усик / Фото: Instagram

Тайсон Ф'юрі і Ентоні Джошуа після вирішення питання з Усиком зможуть у червні оскаржити звання абсолютного чемпіона світу в супертяжах, включаючи пояс WBO. При цьому британці отримають по $100 млн кожен.

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Джошуа і Ф'юрі

Джошуа і Ф'юрі / Фото: Twitter

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Відзначимо, що за жоден зі своїх поєдинків раніше Олександр Усик не отримував таких грошей, які світять йому зараз за відстрочку бою з Джошуа. Досі рекордним для українця був гонорар за поєдинок з Тоні Беллью у 2018 році, виграний нокаутом. Він склав 2,5 млн євро – це близько 3 млн доларів.

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Раніше ми писали про небезпечні котирування на можливий бій Усика з Джойсом. Проти цього непереможного британця українець вже не такий явний фаворит, як у поєдинку з Чісорою.

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Усик і монети, фокус, бокс Відео: Instagram

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