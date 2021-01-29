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Огромные гонорары Фьюри и Джошуа за бой года рассекретили в Британии

29 января, 08:36

Елена Павлова Елена Павлова

Проект контракта отправлен в США промоутеру Тайсона

Британские СМИ рассекретили гонорары, которые получат за объединительный бой в супертяжелом весе чемпион WBC британец Тайсон Фьюри и его соотечественник, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Боксерам обещают по 100 млн фунтов – около 137 млн долларов – пишет Daily Mail. Фьюри пообещал уничтожить Джошуа за три раунда.

"Проект контракта отправлен Бобу Аруму (промоутеру Фьюри. – Ред.), что, очевидно, хорошо. Контракт отражает позитивный характер обсуждений этого боя. Теперь мы ждем их комментариев, прежде чем перейдем к согласованию места проведения поединка. Мы надеемся подписать что-то в течение следующих двух недель", – сказал промоутер Джошуа Эдди Хирн.

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Джошуа и Фьюри

Джошуа и Фьюри / Фото: Twitter

Напомним, что Фьюри и Джошуа договорились о двух боях в 2021 году: первый поединок станет объединительным, а во втором проигравший получит право на реванш. Место проведения пока неизвестно. Арум хотел бы Великобританию, но не исключает проведение шоу в Азии, в частности, на Ближнем Востоке. Первый "файт" ожидается в мае или в июне.

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Это означает, что украинский претендент по линии WBO Александр Усик в 2021 году не сможет встретиться с Джошуа или Фьюри. Ему "светит" лишь временный титул WBO. Но еще неизвестно, как отреагируют другие организации на затяжное противостояние Тайсона и Энтони: согласятся ли они делить пояса только между ними.

Джошуа едва не подрался с Пулевым во время дуэли взглядов Видео: Reuters

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