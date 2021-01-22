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"Циган" знищить Джошуа за три раунди: найочікуваніший бій року закінчиться швидко

22 січня, 11:57

Олена Павлова Олена Павлова

Тайсон Ф'юрі вже обговорив план на поєдинок зі своїм тренером

Чемпіон світу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі після розмови зі своїм тренером Шугаром Хіллом Стюардом заявив, що націлений на швидку перемогу над своїм співвітчизником Ентоні Джошуа. Раніше "Циганський король" висміяв чемпіона після бою з Пулєвим: "Джошуа наклав у штани в прямому ефірі".

"Тайсон Ф'юрі, "Циганський король", чемпіон світу у суперважкій вазі. Так! Тільки що отримав телефонний дзвінок від Шугара Хілла Стюарда з США. Ми маємо намір знищити Джошуа. Один раунд, два раунди, три раунди, і все скінчено! Чекаю з нетерпінням", – сказав Ф'юрі на відео в своєму Twitter.

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Раніше ми писали, що WBO схвалила проведення бою між чемпіоном WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа і володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі до зустрічі Ентоні з обов'язковим претендентом на його пояс Олександром Усиком. Українець же, швидше за все, поки поб'ється за тимчасовий титул WBO з британцем Джо Джойсом.

Тайсон Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Усик з "зубастою посмішкою" в топ-15 боксерів 2020 року, а очолив рейтинг Тайсон Ф'юрі.

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Дивіться бійку Джошуа і Пулєва на зважуванні

Джошуа ледь не побився з Пулєвим під час дуелі поглядів Відео: Reuters

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прогноз боксер суперважка вага Тайсон Ф'юрі Ентоні Джошуа
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